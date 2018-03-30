«نيكي» يُسجل خسائر 5.8% في الربع الأول
ارتفع مؤشر "نيكي" في ختام تعاملات اليوم، مُسجلًا مكاسب أسبوعية، بدعم أسهم مؤشر الوزن الثقيل وقطاع التكنولوجيا، لكنه تراجع شهريًا وفصليًا.
وفي ختام التعاملات ارتفع مؤشر "نيكي" بنحو 1.4% إلى 21454.3 نقطة، حيث ربح 295.2 نقطة.
وعلى مدار الأسبوع سجل مؤشر "نيكي" مكاسب بنحو 4.1%، بينما حقق خسائر في شهر مارس والربع الأول من 2018 بنسبة 2.8% و5.8% على الترتيب.
فيما زاد مؤشر "توبكس" عند 1716.3 نقطة بنسبة 0.7%.
وارتفع الين أمام الدولار بنحو 0.3% إلى 106.16 ين.
وشهدت جلسة اليوم تداولات ضعيفة في بورصة طوكيو تزامنًا مع عطلة رسمية في معظم أسواق العالم.
وعلى مستوى شركات التكنولوجيا صعد سهم شركة "طوكيو إليكترون" بنحو 4.2%، فيما ارتفع سهم "أدفانتيست" بنسبة 1.6%.