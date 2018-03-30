الدولار يتراجع مع ضعف التداولات

هبط الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع هدوء التداولات في عطلة رسمية بمعظم الأسواق العالمية.



وتراجع الدولار أمام اليورو بنحو 0.1% إلى 1.2316 دولار، كما هبط أما الين مُسجلًا 106.19 ين بنسبة 0.2%.



فيما انخفضت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني عند 1.4039 دولار بنسبة 0.2%، بينما تراجعت أمام الفرنك السويسري إلى 0.9532 فرنك بنحو 0.3%.



وهبط مؤشر الدولار الرئيسي بنحو 0.2% إلى 89.978 دولار.



وتتخذ أسواق العالمية عطلة رسمية اليوم، إذ تغلق الأسواق الأمريكية تداولاتها احتفالًا بعيد الربيع، وفي ألمانيا للاحتفال بعيد الجمعة المقدس، كما تتوقف اليوم تداولات أسواق السلع.