القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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اقتصاد
الجمعة 30/مارس/2018 - 09:15 ص

الدولار يتراجع مع ضعف التداولات

الدولار
الدولار
الدستور
dostor.org/2110658

هبط الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع هدوء التداولات في عطلة رسمية بمعظم الأسواق العالمية.

وتراجع الدولار أمام اليورو بنحو 0.1% إلى 1.2316 دولار، كما هبط أما الين مُسجلًا 106.19 ين بنسبة 0.2%.

فيما انخفضت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني عند 1.4039 دولار بنسبة 0.2%، بينما تراجعت أمام الفرنك السويسري إلى 0.9532 فرنك بنحو 0.3%.

وهبط مؤشر الدولار الرئيسي بنحو 0.2% إلى 89.978 دولار.

وتتخذ أسواق العالمية عطلة رسمية اليوم، إذ تغلق الأسواق الأمريكية تداولاتها احتفالًا بعيد الربيع، وفي ألمانيا للاحتفال بعيد الجمعة المقدس، كما تتوقف اليوم تداولات أسواق السلع.

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