تركيا ترفض وساطة فرنسا للحوار مع قوات سوريا الديمقراطية

أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الجمعة، رفضها لأي وساطة فرنسية للحوار مع قوات سوريا الديمقراطية، حسبما أفادت "سكاي نيوز" عربية، في خبر عاجل الآن.



كان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون استقبل، أمس الخميس، وفدًا من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مؤلفا من مقاتلين عرب وأكراد سوريين، وأكّد لهم الدعم الفرنسي لهم.



وأعرب "ماكرون" خلال اللقاء، عن أمله في بدء حوار بين قوات سوريا الديمقراطية وتركيا بمساعدة فرنسا والمجتمع الدولي.



ويأتي كلام ماكرون فيما أحكمت القوات التركية سيطرتها على عفرين في الثامن عشر من مارس الجاري، بمساعدة القوات الرديفة لها، مجبرة بذلك وحدات حماية الشعب الكردي على مغادرة المدينة.



وقال خالد عيسى، وهو مسؤول كردي مقيم في فرنسا، لـ"رويترز"، إن فرنسا وعدت بإرسال قوات عسكرية إلى منبج لدعم قوات سوريا الديمقراطي هناك في قتالها ضدّ تنظيم الدولة الإسلامية، ولإثناء تركيا عن خوض حملة عسكرية على المدينة.