القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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الثقافة
الجمعة 30/مارس/2018 - 08:54 ص

«بره الكادر».. معرض منحوتات لمحمد عبلة الأحد المقبل

الفنان الكبير محمد
الفنان الكبير محمد عبلة
جمال عاشور
dostor.org/2110647

قال الفنان الكبير محمد عبلة، إن معرضه الجديد الذي يحمل عنوان «بره الكادر»، الذي يعد لافتتاححه في السابعة مساء يوم الأحد المقبل، يضم 40 قطعة من أعمال النحت بخامة البرونز.

وأضاف "علبة"، أنه يتناول في الأعمال موضوع الإنسان والطبيعة في تجليات مختلفة، موضحًا أنه لا يريد تصنيف الأعمال ووضعها تحت إطار، فقط أنها أعمال نحتية، متمنيًا أن يراها الناس كمحاولة من الفنان للتعبير عن نفسه من زاوية مختلفة، وأيضا محاولة للتعبير عن حبه لخامة البرونز واحترامه لخصوصيتها والتعبير عن إمكانياتها.

واستطرد "عبلة": «مرت سنوات منذ أن أنجزت تمثال (سيزيف) الذي يحتل مكانه الآن في ميدان (فالسروده) في شمال ألمانيا، توقفت عن النحت دون أسباب.. ولكني أعود الآن لأبدأ رحلة لا أعرف مداها مع هذا العالم الرائع، أعود الآن وأقدم ما أنجزته طوال عام مزيجا من اللعب والصبر والرغبة في امتلاك الفضاء وإحداث أثر فيه، وبالنسبة لي التمثال يحمل تاريخه الخاص ويحكي عما داخله من أسرار الخامات وما مر عليها من تفاعلات حرارة وطرق ونحت، كل تمثال يريد أن يفصح ويحكي عن تاريخه».

المعرض يفتتح في جاليري مصر بالزمالك، والعرض يزيد المعرض تشويقا ويدفع جمهوره وأصداقائه للتعرف على ملامح عالمه النحتي كما عرفوا عالمه التصويري.

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