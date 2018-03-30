اتفاقية هندية روسية تُثير قلق الولايات المتحدة

أعلنت الهند نيتها في استيراد منظومات الدفاع الجوي من روسيا، حسبما أفادت وسائل الإعلام الصينية.



واعتبرت وسائل إعلام صينية أن الهند توجه بذلك ضربة للولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى إلى احتلال سوق الهند للأسلحة.



وطالما كانت الهند تشتري الأسلحة والمعدات العسكرية من روسيا، غير أن الأمريكيين تمكنوا في الفترة الأخيرة من بيع كميات كبيرة من الأسلحة إلى الهند ليتصدروا ترتيب موردي الأسلحة لهذا البلد، حسبما أشار تقرير نشرته وزارة الدفاع الهندية في عام 2014.



وأخيرًا أبدت الهند الرغبة في شراء منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400" و500 دبابة روسية من طراز "تي-90 إس" وفقا لتقارير إعلامية صينية.



وقالت إحدى الجرائد الإلكترونية الصينية إن هذا النبأ وجه ضربة خطيرة للولايات المتحدة الأمريكية، إذ أنه أظهر أن الهند تفضّل التعاون مع روسيا.



وأشارت الجريدة الصينية إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية تتفوق على نظيراتها الأمريكية في جملة نواح.



وأفادت تقارير إعلامية بأن فلاديمير دروجوف، نائب رئيس هيئة التعاون العسكري الفني بين روسيا والدول الأخرى، كشف للصحفيين أن هذا العام (2018) قد يشهد توقيع عقد توريد منظومات "إس-400" للهند.