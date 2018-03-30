ارتفاع حصيلة النازحين من الغوطة الشرقية إلى 143 ألف شخص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية ارتفاع حصيلة النازحين من الغوطة إلى 143 ألف شخص منذ بدء عمل الممر الإنساني.



وقالت في بيان: "منذ بدء عمل الممر الإنساني في الغوطة الشرقية وبمساعدة مركز المصالحة الروسي خرج أكثر من 143 ألف شخص".



وأضاف البيان: "عدا عن ذلك فإن مركز المصالحة يجري مفاوضات مع مسلحي "جيش الإسلام" لخروجهم مع عائلاتهم.



وخرج المدنيون، يوم أمس، إلى الشوارع يطالبون المسلحين بقبول شروط القوات الحكومية".



كان رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء يوري يفتوشينكو، أعلن في وقت سابق، أن أكثر من 1000 مدني خرجوا من الغوطة الشرقية في سوريا خلال آخر 24 ساعة.