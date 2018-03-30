مقتل 5 جنود وإصابة 7 آخرين فى هجوم مسلح بتركيا
قتل 5 جنود أتراك وأصيب 7 آخرين، فى هجوم شنته مسلحو حزب العمال الكردستانى فى منطقة سعرد بجنوب شرق تركيا، بحسب مصادر أمنية، وفقا لما ذكرته "رويترز" في نبأ عاجل لها.
قتل 5 جنود أتراك وأصيب 7 آخرين، فى هجوم شنته مسلحو حزب العمال الكردستانى فى منطقة سعرد بجنوب شرق تركيا، بحسب مصادر أمنية، وفقا لما ذكرته "رويترز" في نبأ عاجل لها.
أدى سوء الأحوال الجوية بدءًا من أمس الأربعاء حتى اليوم الخميس إلى سقوط عدد من الأشجار في محيط شارع قصر العيني. وتعرض مالك إحدى السيارات الخاصة لتهشم سيارته نتيجة تلك الواقعة والتي على أثرها تم إغلاق ...
حلت المطربة المغربية «سميرة القادري» ضيفة على فعاليات ختام مهرجان "الأقصر عاصمة الثقافة العربية"، الذي تسلمت المغرب شعلته الأسبوع الماضي. وتعتبر القادري هي أول من غنى الشعر العربي في قالب الليد ...