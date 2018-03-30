القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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الجمعة 30/مارس/2018 - 07:56 ص

«الأرصاد»: تحسن فى الأحوال الجوية اليوم.. والقاهرة 23 درجة

أرشيفية
أرشيفية
متابعات
dostor.org/2110642

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، تحسن في الأحوال الجوية ليسود طقس لطيف على الأنحاء كافة، معتدل على جنوب الصعيد نهارا، بارد ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط على شرق البحرين المتوسط والأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 13 23
وسط الدلتا 13 23
الإسكندرية 14 21
بلطيم 14 21
مطروح 12 19
السلوم 09 20
سيوة 12 23
بورسعيد 13 20
دمياط 13 20
العريش 13 21
رفح 12 21
الإسماعيلية 10 24
السويس 10 24
رأس سدر 15 21
نخل 10 21
نويبع 19 22
طابا 12 21
كاترين07 20
الطور 15 24
شرم الشيخ21 25
الغردقة 19 25
مرسى علم 19 26
الفيوم 12 23
بني سويف 12 22
المنيا 11 22
أسيوط 11 22
سوهاج 13 24
قنا 14 25
الأقصر 16 26
أسوان 17 28
أبو سمبل 15 28
الوادي الجديد 14 27
شلاتين 19 27
أبو رماد 20 26
راس حدربة 21 25
حلايب 21 25

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 24 37
المدينة 22 34
الرياض 22 37
المنامة 23 34
أبو ظبي 23 35
الدوحة 25 34
الكويت 20 35
دمشق 05 19
بيروت 15 20
عمان 07 16
القدس 09 16
غزة 14 19
بغداد 13 25
مسقط 27 33
صنعاء 08 28
الخرطوم 22 38
طرابلس 20 28
تونس 12 28
الجزائر 11 16
الرباط 10 18
نواكشوط 17 27

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 04 14
إسطنبول 07 14
إسلام أباد 17 36
نيودلهي 20 36
جاكرتا 25 33
بكين 07 19
كوالامبور 24 33
طوكيو 08 18
أثينا 10 20
روما 11 18
باريس 04 11
مدريد 05 12
برلين 03 10
لندن 04 09
مونتريال 02- 09
موسكو 04- 00
نيويورك 04 17
واشنطن 05 19

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