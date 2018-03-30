قاض فيدرالى يرفض طلب ممثلة باستدعاء «ترامب» للإدلاء بإفادته

رفض قاض فيدرالى فى لوس أنجلوس، أمس الخميس، طلبًا قدمته الممثلة ستورمى دانيالز؛ لإجبار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على الإدلاء بشهادته فى قضية العلاقة المزعومة بينهما.



وقال مايكل أفيناتى، محامى "دانيالز"، إنه يخطط لإعادة تقديم الطلب ما أن يقدم مايكل كوهين محامى "ترامب" ردًا رسميًا على دعوى دانيالز التى تحاول إلغاء اتفاق وقعته العام الماضى ويقضى بالتزامها الصمت فى ما يتعلق بـ"ترامب".



وقال "أفيناتى"، الذى تضمن طلبه استدعاء الرئيس ترامب ومحاميه كوهين لمدة ساعتين؛ للإدلاء بإفادتهما، إن الأخيرين من المتوقع أن يدفعا لإحالة القضية على التحكيم الخاص "لإخفاء الحقائق عن الرأى العام".