فرار 20 سجينًا من مركز للشرطة فى فنزويلا

فر عشرون سجينا، أمس الخميس، من مركز للشرطة في مدينة ماراكاي بشمال فنزويلا بعدما استولوا على أسلحة نارية ودراجة نارية لقوات الأمن، كما أعلن رئيس المركز لإذاعة محلية.



ويأتي هذا الحادث غداة واحد من أسوأ حوادث العصيان في تاريخ فنزويلا، قتل فيه 68 شخصا في سجن بمركز الشرطة الرئيسي في فالنسيا.



وقال قائد مركز الشرطة دونان كوندي لاذاعة محلية إن السجناء الذين فروا في ماراكاي كانوا بانتظار قرار يحدد ما إذا كان يجب نقلهم إلى سجن.



وأضاف أنهم استولوا على ثلاث قطع أسلحة ودراجة نارية للشرطة، مؤكدا أن هذا السجن لم يكن مكتظا.



وأوضح أن 21 سجينا فروا أولا لكن تم توقيف أحدهم بعد ساعات، وقال إن السكان رصدوه فقام بتسليم نفسه.



جدير بالذكر أنه بسبب اكتظاظ السجون في فنزويلا، تضطر قوات حفظ النظام لاستخدام مركز الشرطة أماكن اعتقال لفترات طويلة، بينما لا يسمح القانون بتوقيف أي شخص لأكثر من 48 ساعة في هذه المراكز.