كوريا الجنوبية تدين ادعاء اليابان السيادة على جزيرة دوكدو

أعربت كوريا الجنوبية عن احتجاج قوي ضد اليابان لادعائها السيادة على جزيرة دوكدو في المبادئ التوجيهية التي أقرتها، اليوم الجمعة، لاستخدامها في كتابة الكتب المدرسية الثانوية.



وقالت وزارة الخارجية في بيان صدر باسم المتحدث باسمها، إن الحكومة تدين بشدة اليابان لاعتمادها المبادئ التوجيهية التي تحتوي على حجة غير ملائمة بشأن جزيرة دوكدو وتدعو إلى سحبها فورا.



وأضافت: «دوكدو هي أرضنا المتأصلة من منظور تاريخي وجغرافي، وكذلك في نظر القانون الدولي، وأن الحكومة توضح مجددا أنها ستتعامل بشدة مع أي استفزاز في هذا الشأن».



وكانت الحكومة اليابانية، اعتمدت المبادئ التوجيهية الجديدة للكتب المدرسية في المدارس الثانوية، والتي تم طرح النسخة الخاصة بها للمراجعة العامة منذ منتصف فبراير.



تجدر الإشارة إلى المبادئ التوجيهية التي ينبغي أن تُكتب بها الكتب المدرسية تلزم بأن يتم تدريس الطلاب دوكدو كجزء من أراضي اليابان، وسيبدأ تطبيقه لطلاب المدارس الثانوية على مراحل في عام 2022.



وظلت دوكدو، التي تقع أقرب إلى كوريا الجنوبية من اليابان في البحر الشرقي، مصدرًا متكررًا للتوتر بين الجارتين.



وادعت اليابان مرارًا سيادتها الإقليمية على الجزر التي تُعرف باسم تاكيشيما في البلاد.