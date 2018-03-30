القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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الجمعة 30/مارس/2018 - 07:35 ص

الرئيس «مون» يجتمع مع مستشار الدولة الصينى.. اليوم

الرئيس مون جيه-إن
الرئيس مون جيه-إن
نيفين أشرف
dostor.org/2110637

يلتقي الرئيس مون جيه-إن، اليوم الجمعة، مع مستشار الدولة الصيني يانج جيه تشي، الذي يزور كوريا الجنوبية بصفته مبعوثا خاصا للرئيس الصيني شي جين بينج في القصر الرئاسي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب".

ومن المتوقع أن يتبادل الرئيس مون أثناء اللقاء وجهات النظر حول الأوضاع السياسية في شبه الجزيرة الكورية على رأسها نزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.

ويبدو أن مستشار الدولة الصيني سيطلع الرئيس الكوري الجنوبي على نتائج محادثات القمة الأخيرة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون والرئيس الصيني شي جين بينج.

ووصل "يانج" إلى البلاد أمس الخميس، واجتمع مع مستشار الأمن الوطني للمكتب الرئاسي جونج وي-يونج بعد ظهر نفس اليوم في القصر الرئاسي.

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