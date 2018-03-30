القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
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97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
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الجمعة 30/مارس/2018 - 07:05 ص

ترامب يعلق اتفاق التبادل الحر مع كوريا الجنوبية

ترامب يعلق اتفاق
نيفين أشرف
dostor.org/2110634

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، إلى أنه سيعلق إنجاز الاتفاق التجاري الجديد مع كوريا الجنوبية، بانتظار نتائج المفاوضات مع بيونج يانج.

وقال ترامب في خطاب حول البنى التحتية في ولاية أوهايو: «قد أقوم بتأخيره حتى التوصل إلى اتفاق مع كوريا الشمالية»، مضيفا: «هل تعرفون لماذا؟ لأنه مكسب كبير جدا».

ولم يوضح الرئيس الأمريكي سبب ربط الاتفاقية التجارية بالمفاوضات النووية مع كوريا الشمالية.

وتابع ترامب: «نحقق فعلا تقدما جيدا مع كوريا الشمالية وسنرى ما سيحدث.. هناك تهدئة واضحة اليس كذلك؟»، مشيرا إلى أنه إذا جرت الأمور بشكل سىء، فسنغادر المفاوضات أو سنكون راضين.

واستكمل الرئيس الأمريكي: «كوريا الجنوبية كانت رائعة، لكننا سننتظر قليلا بشأن هذا الاتفاق لنرى ما سيحدث».

وبموجب الصيغة الجديدة لاتفاق التبادل الحر بين البلدين، يفترض أن تفتح سيول سوقها للسيارات بشكل أكبر أمام الشركات الأمريكية، وتوافق على تمديد الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 25% على سيارات البيك آب الكورية الجنوبية لعشرين عاما حتى 2041.

كما وافقت سيول على تحديد حصة سنوية من صادرات الفولاذ إلى الولايات المتحدة تبلغ 2،68 مليون طن، أي 70% من متوسط صادراتها السنوية في السنوات الثلاث الأخيرة.

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