تفاصيل الحالة الصحية للموسيقار جمال سلامة

قال حسن فكري عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية ورئيس لجنة الخدمات، إن الموسيقار جمال سلامة تعرض لوعكة صحية بسيطة منذ أيام دخل على إثرها الى المستشفى من أجل الإطمئنان على سلامته.



وأكد حسن فكري، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الموسيقار جمال سلامة هاتفه منذ أيام، وأخبره بشأن تورم قدمه، وتحدث بدوره إلى الفنان هاني شاكر، نقيب الموسقين وأعضاء مجلس النقابة، وتم نقله على الفور إلى مستشفى القوات المسلحة بالمعادي، ومازالت النقابة تتابع حالته.



وأضاف "فكري"، أن تورم قدم جمال سلامة، جاء بعد العملية الجراحية التي آجراها مؤخرًا، واستعانته بجهاز لتنظيم ضربات القلب، مشيرًا إلى أنه كان لابد أن يتابع تورم قدمه في نفس المكان، الذي أجرى فيه تلك العملية.



وأوضح أن جمال سلامة لا يعاني من أزمة قلبية مفاجئة كما تداولت معظم الصحف، ولكنه يتعرض لوعكة بسيطة، وكان لابد من الإطمئنان على صحته وعلى سلامته.