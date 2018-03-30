القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
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الجمعة 30/مارس/2018 - 06:47 ص

تفاصيل الحالة الصحية للموسيقار جمال سلامة

تفاصيل الحالة الصحية
منة سالم
dostor.org/2110631

قال حسن فكري عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية ورئيس لجنة الخدمات، إن الموسيقار جمال سلامة تعرض لوعكة صحية بسيطة منذ أيام دخل على إثرها الى المستشفى من أجل الإطمئنان على سلامته.

وأكد حسن فكري، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الموسيقار جمال سلامة هاتفه منذ أيام، وأخبره بشأن تورم قدمه، وتحدث بدوره إلى الفنان هاني شاكر، نقيب الموسقين وأعضاء مجلس النقابة، وتم نقله على الفور إلى مستشفى القوات المسلحة بالمعادي، ومازالت النقابة تتابع حالته.

وأضاف "فكري"، أن تورم قدم جمال سلامة، جاء بعد العملية الجراحية التي آجراها مؤخرًا، واستعانته بجهاز لتنظيم ضربات القلب، مشيرًا إلى أنه كان لابد أن يتابع تورم قدمه في نفس المكان، الذي أجرى فيه تلك العملية.

وأوضح أن جمال سلامة لا يعاني من أزمة قلبية مفاجئة كما تداولت معظم الصحف، ولكنه يتعرض لوعكة بسيطة، وكان لابد من الإطمئنان على صحته وعلى سلامته.

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