الممثل التجارى لروسيا بأمريكا: قرار ضمى لقائمة المطرودين لم يكن مفاجأة

أعلن الممثل التجاري لروسيا في الولايات المتحدة ألكسندر ستادنيك، اليوم الجمعة، أنه وجد نفسه ضمن قائمة الدبلوماسيين الروس الذين طردوا أثناء وجوده في موسكو، مشيرا إلى أن هذا لم يكن بمثابة مفاجأة كبيرة له.



وقال الممثل التجاري الروسي لوكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء: «بعد حظر عمل البعثة التجارية الروسية بالولايات المتحدة في سبتمبر العام الماضي، قرار ضمي لقائمة الدبلوماسيين المطرودين لم يكن بمثابة مفاجأة كبيرة».



في سياق متصل، علق القنصل الروسي العام بمدينة سياتل الأمريكية، فاليري تيماشوف، أمس الخميس، على تقارير تتهم موظفي القنصلية الروسية في سياتل بالتجسس.



وقال تيماشوف، للصحفيين: «بعد إغلاق القنصلية في سان فرانسيسكو، ازداد بشكل ملحوظ عدد طلبات المواطنين الروس، لذا فإن القول بإننا نقوم بأعمال أخرى غير مهماتنا القنصلية المباشرة هو بمثابة هراء صبياني».



وذكر أن المستشار الروسي في سياتل، خاليت أيسين، أعلن، يوم الأربعاء، أن إغلاق مقر إقامة القنصل العام الروسي في سياتل هو استيلاء سافر على الممتلكات الروسية.