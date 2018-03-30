القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
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الجمعة 30/مارس/2018 - 06:30 ص

بالصور.. ولى العهد السعودى يلتقى بيل كلينتون

ولى العهد السعودى
ولى العهد السعودى يلتقى بيل كلينتون
نيفين أشرف
dostor.org/2110628

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، في جلسة ودية، وعرض الحساب الرسمي لقناة الإخبارية على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، صورة من اللقاء.

ويأتي اللقاء بين ابن سلمان وكلينتون على هامش الزيارة التي يجريها ولي العهد السعودي للولايات المتحدة الأمريكية، وتستمر لثلاثة أسابيع بدأت في 19 مارس الجاري، التقى خلالها بعدد من أكبر رؤساء الشركات والبنوك في حي المال والأعمال وول ستريت، وبعدها حضر منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأمريكي، حسب صحيفة «عكاظ» السعودية.

ويسعى الأمير محمد بن سلمان إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية في السعودية، بما يحقق رؤيتة المملكة 2030، كما التقى بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وأطلع محمد بن سلمان الأمين العام للأمم المتحدة على جهود السعودية في بسط الاستقرار بالمنطقة، كما تناقش ولي العهد وغوتيريش حول اليمن وأزمات الشرق الأوسط حاليا.

بالصور.. ولى العهد السعودى يلتقى بيل كلينتون
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