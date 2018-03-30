بالصور.. ولى العهد السعودى يلتقى بيل كلينتون

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، في جلسة ودية، وعرض الحساب الرسمي لقناة الإخبارية على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، صورة من اللقاء.



ويأتي اللقاء بين ابن سلمان وكلينتون على هامش الزيارة التي يجريها ولي العهد السعودي للولايات المتحدة الأمريكية، وتستمر لثلاثة أسابيع بدأت في 19 مارس الجاري، التقى خلالها بعدد من أكبر رؤساء الشركات والبنوك في حي المال والأعمال وول ستريت، وبعدها حضر منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأمريكي، حسب صحيفة «عكاظ» السعودية.



ويسعى الأمير محمد بن سلمان إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية في السعودية، بما يحقق رؤيتة المملكة 2030، كما التقى بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.



وأطلع محمد بن سلمان الأمين العام للأمم المتحدة على جهود السعودية في بسط الاستقرار بالمنطقة، كما تناقش ولي العهد وغوتيريش حول اليمن وأزمات الشرق الأوسط حاليا.