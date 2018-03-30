هجوم على منزل رئيس الكونجو الديمقراطية

قالت مصادر من المتمردين وجيش الكونجو، أمس الخميس، إن متمردين مسلحين قتلوا جنديًا على الأقل خلال هجوم على منزل يملكه الرئيس جوزيف كابيلا في شرق البلاد المضطرب، حيث اندلع عدد من الصراعات في الشهور القليلة الماضية، وفقًا لما ذكرته رويترز.



ولم يكن "كابيلا"، موجودًا عندما شن رجال ميليشيا ماي، هجومًا على منزل بالقرب من مدينة بيني واشتبكوا مع جنود حكوميين استطاعوا صد الهجوم.



وهذا ثاني هجوم على مقر رئاسي خلال ثلاثة أشهر، ويشير الهجوم إلى تدهور الوضع الأمني في الكونجو الذي يرجع في جانب منه إلى رفض كابيلا التنحي عن السلطة عام 2016، عندما انتهت فترة رئاسته.



وفي ديسمبر الماضي، تعرض منزل لكابيلا يقع في إقليم كيفو الشمالي للهجوم وأضرمت فيه النيران، ولقى شرطي حتفه في تلك الواقعة.