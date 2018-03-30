«الخطة الفاشلة» جديد سلسلة مذكرات طالب للفتيان

ضمن سلسلة مذكرات طالب٬ والتي تصدرها الدار العربية للعلوم ناشرون٬ صدرت للفتيان «الخطة الفاشلة» من تأليف جيف كيني.



وبحسب ما جاء في الغلاف الخلفي للكتاب: «بدأت الضغوط تتزايد حقا على جريج هيفلي٬ فأمه تعتقد أن العاب الفيديو تشل دماغه وتريد من ابنها أن يضع من يده أداة التحكم ويستكشف جانبه المبدع، وكما لو أن هذا ليس مرعبا بما فيه الكفاية، فقد أزف موعد البربارة والأحداث المخيفة تنهال على جريج من كل صوب لكن حين يعثر جريج على كيس من الديدان الهلامية في المنزل تلمع في رأسه فكرة رائعة. فهل سيتمكن من إرضاء أمه عبر تصوير فيلم؟، وهل سيصبح ثريا ومشهورا بنتيجة ذلك؟ أم أن الجهد المضاعف الذي بذله جريج في خطته سيزيد من مشاكله؟».