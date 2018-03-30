غدًا.. «زهرة الصبار» بسينما زاوية فى الإسماعيلية

يعرض في تمام السادسة من مساء، غدًا السبت٬ بسينما زاوية في الإسماعيلية٬ فيلم «زهرة الصبار» للمخرجة هالة القوصي.



«زهرة الصبار» فيلم مصري مستقل إنتاج 2017 يحكي قصة ثلاثة غرباء تجمعهم الظروف عندما يفقدون كل شيء في لحظة.



وتم العرض الأول للفيلم في مهرجان روتردام السينمائي وترشح لجائزتين، وعرض في مهرجان أفلام من الجنوب بالنرويج، وترشّح الفيلم في مسابقة المهر الطويل في مهرجان دبي السينمائي 2017، وحصدت الممثلة منحة البطراوي جائزة أفضل ممثلة في مهرجان دبي السينمائي.