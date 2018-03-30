الإثنين.. انطلاق المؤتمر السنوى لمجمع الخالدين

يعقد مجمع اللغة العربية بالقاهرة مؤتمره الدولي السنوي للدورة المجمعية الرابعة والثمانين لعام 2018، بعنوان «حماية اللغة العربية: التحديات ـ الوسائل ـ الأهداف»، في الفترة من الإثنين 2 أبريل ويستمر حتى 16 من شهر نفسه.



وتعقد الجلسة الافتتاحية في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم، الإثنين الموافق 2 أبريل، وتجري فعالياتها على النحو التالي:

- افتتاح الجلسة بكلمة الدكتور حسن الشافعي رئيس المجمع.

- إدارة الجلسة: الدكتور عبد الحميد مدكور الأمين العام للمجمع.

- كلمة وزير التعليم العالي: دكتور خالد عبد الغفار.

- كلمة أحد أعضاء المجمع غير المصريين.



ويشهد المؤتمر كوكبة من علماء اللغة والثقافة العربية، وجمهرة من الإعلاميين والمهتمين بالشأن الثقافي واللغوي.