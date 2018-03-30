اليوم.. افتتاح المؤتمر السنوى للتاريخ بالجامعة الأمريكية

يفتتح في تمام العاشرة من صباح اليوم الجمعة٬ المؤتمر السنوي للتاريخ٬ تحت شعار "العمل في مصر في القرن التاسع عشر"، والذي تُقيمه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية٬ قسم الحضارات العربية والإسلامية، بالقاعة الشرقية حرم الجامعة الأمريكية في التحرير.



ويقام على هامش المؤتمر٬ معرض مصغر للكتب المتخصصة٬ يعقد في قاعة مارجو فايون للناشرين: المركز القومي للترجمة٬ الهيئة العامة للكتاب٬ دار العربي للنشر٬ المعهد الفرنسي للآثار الشرقية.



كذلك فإن دار نشر الجامعة الامريكية بالقاهرة سوف تقدم خصم ٢٠٪ على جميع الكتب بمنفذ بيع التحرير يوم السبت ٣١ مارس بين الساعة ١٢.٤٥ و٢.٣٠ ظهرا.