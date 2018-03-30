30 أبريل.. حفل حازم شاهين فى حديقة الأزهر

ضمن فعاليات الموسم الصيفي الرابع عشر٬ والذي ينظمه مسرح الجنيننة٬ تشهد حديقة الأزهر بالداراسة٬ حفل الفنان حازم شاهين٬ وذلك في تمام الثامنة من مساء الإثنين 30 أبريل المقبل.



ويقدم الملحن والمغني وعازف العود الأشهر حازم شاهين٬ أحدث مشروعاته الفنية بمشاركة عازف الكونترباص اللبناني أندريه سيجون، وعازف البيانو رامي عطاالله، وعازف الإيقاع هاني بدير.



وشارك "حازم"، في تأسيس فرقة "إسكندريلا"، التي تقدم الأغاني التراثية وأغانيها الخاصة، وأطلق أول ألبوم عام 2006، مع فريق "مسار"، بعنوان "العيش والملح"، عام 2006، ثم ألبوم "حاجات وحشاني"، عام 2009.