مصطفى شعبان يغيب عن تصوير «أيوب» لهذا السبب؟

تغيب الفنان مصطفى شعبان وأسرة مسلسل " أيوب" المقرر طرحه في موسم دراما رمضان المقبل، عن التصوير أمس الخميس؛ وذلك بسبب سوء أحوال الطقس.



وعلمت "الدستور"، من مصدر مطلع، أن أسرة مسلسل "أيوب" في إجازة من التصوير حتى منتصف الأسبوع المقبل إلى أن تستقر أحوال المناخ وتهدأ العواصف الترابية التي اجتاحت شوارع مصر.



وكان مصطفى شعبان وأسرة المسلسل، تواصل التصوير في أحد الفيلل بمنطقة حدائق الأهرام الأسبوع الماضي، وانتقلوا بعد ذلك إلى مدينة الإنتاج الإعلامي؛ لاستكمال التصوير هناك.



وتدور أحداث "أيوب"، في إطار اجتماعي درامي حول قصة شاب مكافح يدخل السجن؛ بسبب مكيدة مدبرة له ويسعي بعد خروجه من السجن للانتقام.



والمسلسل يشارك فى بطولته بجانب مصطفى شعبان كل من، آيتن عامر، ومحمد دياب، وميرهان حسين، تأليف سيد بشير، وإخراج أحمد صالح.