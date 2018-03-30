صدور كتاب «دروب القوة العظمى.. الاستراتيجيات الكبرى للولايات المتحدة الأمريكية»

صدر حديثًا عن دار الرافدين٬ كتاب "دروب القوة العظمى.. الاستراتيجيات الكبرى للولايات المتحدة الأمريكية"، تأليف الدكتور كرار أنور البديري.



وقال المؤلف في مقدمة الكتاب: «في عهد إدارة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش سارت الولايات المتحدة الأمريكية باتجاه استراتيجية أولوية الهيمنة، وهي استراتيجية إستنزفت الاقتصاد الأمريكي، فالخطأ الذي اقترفه بوش هو أنه وجه الولايات متحدة الأمريكية نحو استراتيجية الهيمنة في أربعة مناطق متتالية: الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،آسيا الوسطى وشرق أوروبا ومن ثم شرق آسيا».



وتابع: «قد حاول أن يجعل الولايات المتحدة الأمريكية تهيمن على تلك المناطق، الأمر الذي استنزف الكثير من موارد القوة الأمريكية، وبرز ذلك بشكل واضح عقب الأزمة المالية العالمية في العام 2008، حينما تداعى الاقتصاد الأمريكي بشكل مسبوق، أما في العام 2009 أدركت إدارة باراك أوباما مخاطر الاستمرار باستراتيجية الهيمنة على وضع الولايات المتحدة الأمريكية في النظام الدولي، لا سيما في ظل برود القوة الصينية والروسية على الساحة الدولية وسعيها إلى إثبات الذات في النظام الدولي قبالة التراجع الاقتصادي الأمريكي».



وأضاف مؤلف الكتاب: «بدلًا من استراتيجية أولوية الهيمنة والمنهج الأحادي،سارت الولايات المتحدة الأمريكية في عهد إدارة أوباما على استراتيجية الأمن التعاوني من جهة، واستراتيجية المشاركة الانتقائية من جهة أخرى، لاسيما عندما أبدت اهتمامًا عاليًا في المناطق التي تؤثر٬ على مستقبل القوة الأمريكية في العالم، كمنطقة آسيا الباسفيك الممتدة من غرب المحيط الهادي وشرق آسيا إلى منطقة المحيط الهندي وجنوب آسيا، حيث الصين وروسيا الاتحادية، القوى التي من شأن تزايد صعودها ونفوذها أن يضعف من قوة الولايات المتحدة الأمريكية في النظام الدولي».



واختتم: «من أجل سد الفجوة الداخلية التي من الممكن أن تطفو على السطح مستقبلًا وتؤثر على مستوى القوة الأمريكية في النظام الدولي، وفِي ظل الشواغل الاقتصادية، فإن إدارة ترامب ستتجه بالولايات المتحدة الأمريكية باتجاه استراتيجية المُوزان عبر البحار في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا الباسفيك، وفِي هذا المجال يصبح توازن القوى كبديل للهيمنة، بصفته استراتيجية لإدارة التوازنات الإقليمية والدولية في المناطق الواقعة خارج الحدود الأمريكية، وتدور أهداف تلك الاستراتيجية حول تجنب الانغماس في الصراعات الدولية، والتخلي عن فكرة بناء الأمة في الخارج، وتقليل الالتزامات الخارجية الباهظة، وإعلاء القوة النسبية للولايات المتحدة الأمريكية في النظام الدولي».