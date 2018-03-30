القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads

المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
09:09 م

السفير المصري بسلطنة عمان يشاهد فيلم «شهر عسل»
08:49 م

عاجل.. ترامب: سنغادر سوريا قريبًا
08:39 م

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟
08:12 م

مطالب المرأة: مواصلة الدعم وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا
07:54 م

72 ساعة أشغال انتخابية شاقة
06:38 م

موسكو: أوكرانيا تصرفت مثل «قراصنة الصومال» مع سفينة روسية
12:59 ص

بالفيديو.. محمد رمضان يوجه رسالة لمنافسيه من تحت الماء
03:02 ص

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه
12:53 ص

نتيجة 6074 لجنة.. السيسي 9 ملايين و694 ألف صوت و302 ألف لـ«موسى»

12:30 ص

المؤشرات النهائية للانتخابات الرئاسية بالبحرالأحمر
08:58 م

سقوط «شاشة عرض» على المحتفين بالانتخابات فى دار السلام
07:28 م

من الإسكندرية إلى ميزوري.. نشوى تهب مستقبلها لمساعدة اللاجئين
الثقافة
الجمعة 30/مارس/2018 - 04:40 ص

صدور كتاب «دروب القوة العظمى.. الاستراتيجيات الكبرى للولايات المتحدة الأمريكية»

كتاب «دروب القوة
كتاب «دروب القوة العظمى.. الاستراتيجيات الكبرى للولايات المت
نضال ممدوح
dostor.org/2110613

صدر حديثًا عن دار الرافدين٬ كتاب "دروب القوة العظمى.. الاستراتيجيات الكبرى للولايات المتحدة الأمريكية"، تأليف الدكتور كرار أنور البديري.

وقال المؤلف في مقدمة الكتاب: «في عهد إدارة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش سارت الولايات المتحدة الأمريكية باتجاه استراتيجية أولوية الهيمنة، وهي استراتيجية إستنزفت الاقتصاد الأمريكي، فالخطأ الذي اقترفه بوش هو أنه وجه الولايات متحدة الأمريكية نحو استراتيجية الهيمنة في أربعة مناطق متتالية: الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،آسيا الوسطى وشرق أوروبا ومن ثم شرق آسيا».

وتابع: «قد حاول أن يجعل الولايات المتحدة الأمريكية تهيمن على تلك المناطق، الأمر الذي استنزف الكثير من موارد القوة الأمريكية، وبرز ذلك بشكل واضح عقب الأزمة المالية العالمية في العام 2008، حينما تداعى الاقتصاد الأمريكي بشكل مسبوق، أما في العام 2009 أدركت إدارة باراك أوباما مخاطر الاستمرار باستراتيجية الهيمنة على وضع الولايات المتحدة الأمريكية في النظام الدولي، لا سيما في ظل برود القوة الصينية والروسية على الساحة الدولية وسعيها إلى إثبات الذات في النظام الدولي قبالة التراجع الاقتصادي الأمريكي».

وأضاف مؤلف الكتاب: «بدلًا من استراتيجية أولوية الهيمنة والمنهج الأحادي،سارت الولايات المتحدة الأمريكية في عهد إدارة أوباما على استراتيجية الأمن التعاوني من جهة، واستراتيجية المشاركة الانتقائية من جهة أخرى، لاسيما عندما أبدت اهتمامًا عاليًا في المناطق التي تؤثر٬ على مستقبل القوة الأمريكية في العالم، كمنطقة آسيا الباسفيك الممتدة من غرب المحيط الهادي وشرق آسيا إلى منطقة المحيط الهندي وجنوب آسيا، حيث الصين وروسيا الاتحادية، القوى التي من شأن تزايد صعودها ونفوذها أن يضعف من قوة الولايات المتحدة الأمريكية في النظام الدولي».

واختتم: «من أجل سد الفجوة الداخلية التي من الممكن أن تطفو على السطح مستقبلًا وتؤثر على مستوى القوة الأمريكية في النظام الدولي، وفِي ظل الشواغل الاقتصادية، فإن إدارة ترامب ستتجه بالولايات المتحدة الأمريكية باتجاه استراتيجية المُوزان عبر البحار في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا الباسفيك، وفِي هذا المجال يصبح توازن القوى كبديل للهيمنة، بصفته استراتيجية لإدارة التوازنات الإقليمية والدولية في المناطق الواقعة خارج الحدود الأمريكية، وتدور أهداف تلك الاستراتيجية حول تجنب الانغماس في الصراعات الدولية، والتخلي عن فكرة بناء الأمة في الخارج، وتقليل الالتزامات الخارجية الباهظة، وإعلاء القوة النسبية للولايات المتحدة الأمريكية في النظام الدولي».

ads
اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

حلمي التوني: أزمتنا بدأت من السادات.. ومبارك جابنا الأرض

منذ أقل من شهر

«القصبي» يسلط الضوء على تحقيق «الدستور» الخاص بإفلاس نادي القصة

منذ أقل من شهر

اليوم.. الجامعة العربية تحتفل بيوم التراث الثقافى

منذ أقل من شهر

نادي القصة مهدد بالغلق.. رئيس مجلس الإدارة: أبلغت «الثقافة» بالأزمة.. و«إيناس»: لم أستلم شيئا

منذ أقل من شهرين

«جبرتي الفن السابع».. أصدقاء علي أبوشادى يروون مشاهد من حياته

منذ أقل من شهرين

وزيرة الثقافة: قوافل التنوير المسرحية تخرج إلى الصعيد وتطوف الجامعات

الآن

8 قتلى فى هجوم انتحارى بشرق ليبيا

إغلاق منزل الطريق الدائرى فى الاتجاه القادم من «الصحراوى إلى الرماية» لمدة شهر

يوسف القعيد: مقاطعو الانتخابات لم يحترموا تضحيات الشهداء

«روسيا اليوم» تؤكد حجبها من المخابرات الأمريكية

الأكثر قراءة

بلاغ للنائب العام ضد جريدة المصرى اليوم

«بعد فضيحة المانشيت».. لمصلحة من يعمل صلاح دياب؟

كواليس صفقات صلاح دياب السرية مع الأتراك

خاص.. «السولية» على رأس 5 نجوم جدد في معسكر الفراعنة المقبل

ألبومات الصور

بالصور.. شجرة تُهشم سيارة وإغلاق شارع سعد زغلول بسبب العاصفة

جنازة والدة إيهاب لهيطة بحضور وزير الشباب ومدرب المنتخب

سميرة القادرى: الأناشيد الروحية ساعدتنى على تنمية موهبتى

25 صورة تكتب تاريخ «رئاسية 2018» بالإسكندرية

نجم الساعة

برلمانيون يحددون للرئيس خطة التحرك حتى 2022

الأكثر قراءة

بلاغ للنائب العام ضد جريدة المصرى اليوم

«بعد فضيحة المانشيت».. لمصلحة من يعمل صلاح دياب؟

كواليس صفقات صلاح دياب السرية مع الأتراك

خاص.. «السولية» على رأس 5 نجوم جدد في معسكر الفراعنة المقبل

كشكول

تربية عين شمس" تبدأ مشروع اعداد 100 قائد مبدع بالتعاون مع التربية والتعليم

ميرة الفيشاوى تقدم مؤتمر التربية والفنون بجامعة 6 أكتوبر

لفنانة بشرى في ضيافة جامعة حلوان

فتح باب التقدم للراغبين في العمل بلجان المراقبة للثانوية العامة1 ابريل

لتعليم تعقد مجموعة من التدريبات لتطوير مهارات العاملين

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

الأثرياء هم الفقراء

النائب العام الليبي يتولى التحقيقات في مخالفات عميد بلدية طرابلس

إنت مزدوج جنسية أم نفسية

منوعات

«الضفدع الزجاجى».. الأب الحارس لأبنائه 24 ساعة

هذا ما فعله أمريكى دخل النمر سيارته!

محافظ يعرض «بدلة العاصفة» على فيس بوك.. ونشطاء: وديّها OLX

ولاد الكار

كيف تخطط من أجل الوظيفة التي تحبها؟

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك