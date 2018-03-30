القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
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الثقافة
الجمعة 30/مارس/2018 - 04:31 ص

الليلة.. «عبد الدايم» تفتتح الدورة السادسة لمهرجان دمنهور للفلكلور

الدورة السادسة لمهرجان
الدورة السادسة لمهرجان دمنهور للفلكلور
نضال ممدوح
dostor.org/2110612

تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة٬ والمهندسة نادية عبدة محافظ البحيرة٬ والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية٬ فعاليات الدورة السادسة من مهرجان دمنهور الدولي للفلكلور٬ وذلك فى السابعة من مساء اليوم الجمعة٬ على مسرح أوبرا دمنهور والتى تقام بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وتستمر على مدار 9 أيام متصلة حتى السبت 7 أبريل بمشاركة 18 فرقة من 10 دول عربية وأجنبية هى «مصر، نيجريا، أندونيسيا، فيتنام، الصين، سيريلانكا، البرازيل، لبنان، الأردن، تونس».

وتنطلق الفعاليات بكرنفال للملابس التقليدية التراثية للدول المشاركة فى ساحة أوبرا دمنهور بعدها ينتقل الحضور إلى داخل المسرح لافتتاح معرضا للكتاب من إصدارات دار الأوبرا، ويضم أكثر من 50 عنوانا، بالإضافة إلى مجموعة من الأسطوانات وشرائط الكاسيت بتخفيضات 50% للجمهور طوال فترة المهرجان.

كما تنطلق المراسم وتستهل بكلمات لوزير الثقافة ومحافظ البحيرة ورئيس الأوبرا، يليها عرض فيلم تسجيلى عن الراحل الدكتور عبد المنعم كامل رئيس الأوبرا الأسبق، والذى يتم تكريم اسمه مع 7 شخصيات أخرى٬ بتسليم شهادات التقدير ودروع التكريم وهم: الدكتور صلاح الراوى أستاذ الأدب الشعبى بأكاديمية الفنون، اسم الفنان الراحل الريس متقال٬ الفنان عبد الستار سليم، محمد رؤوف مطرب فرقة رضا الأسبق لمدة 30 عاما، ينى ميلار خونيديس المستشار الثقافى اليونانى الأسبق فى مصر، المغنية الشابة هند الراوى، والفنان اللبنانى جابريل شايبى.

ويليها الفقرات الفنية التى تضم عروضًا لكل من فرقتى شباب سريلانكا للرقص وليوانجين الصينية، هند الراوى، محمد رؤوف، جابريل شايبى وحفيد الريس متقال٬ يليها عرض الفلكلور والعصور لفرقة فرسان الشرق للتراث تصميم وإخراج عصام عزت، والذى يتناول نماذج من أشهر أشكال الفنون الشعبية المصرية عبر تاريخها.

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