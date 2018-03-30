اليوم.. افتتاح معرض الكتاب الدولى بالإسكندرية

تنطلق، اليوم الجمعة٬ فعاليات الدورة الرابعة عشرة من معرض الكتاب الدولي، والذي تستضيفه مكتبة الإسكندرية٬ في الفترة الممتدة من 30 مارس إلى 9 أبريل 2018.



وتقدم مكتبة الإسكندرية خلال المعرض، 30 عنوانا جديدا من إصدارتها٬ على رأسها كتاب تذكارى عن الدكتور أحمد زويل، وآخر مترجم من الفرنسية عن الدكتور بطرس غالى، وكذلك ستقدم موسوعة المزارات الإسلامية فى 8 مجلدات، والذى تعاون فى إصدارها مع مكتبة الإسكندرية الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، وذلك حسبما أفاد مديرها الدكتور مصطفى الفقي.



ومن المقرر أن تنظم المكتبة رحلات يومية للمدارس والمعاهد الدينية خلال فترة المعرض، وستوزع يوميا كتب هدايا للجمهور، كما ستنظم ما يزيد على 100 حفلة فنية ولقاء ثفافى خلال فعاليات المعرض الذى من المتوقع أن يزوره هذا العام أكثر من 600 ألف.