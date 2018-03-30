القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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الثقافة
الجمعة 30/مارس/2018 - 04:16 ص

«حكايات الشرق القديم» جديد سلسلة آفاق عالمية

«حكايات الشرق القديم»
«حكايات الشرق القديم»
نضال ممدوح
dostor.org/2110609

صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة٬ سلسلة آفاق عالمية العدد 155 ٬ بعنوان «حكايات الشرق القديم»، لمؤلفه ألكسندر نميروفسكي٬ ترجمة مصطفى محمود.

وعن الكتاب: تعلُّم التاريخ يشبه إلى حد بعيد دراسة الفضاء الخارجي، فعندما تعود إلى الماضي البعيد ستكتشف الصدمة المتمثلة في التشابه - سلبيًّا - الذي ما زال يربط العوالم متسلسلة رغم مرور الحقب والأزمنة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى البون الشاسع بين ما كان – إيجابيًّا – وما هو كائن وسيكون.
هذا هو ما يمكننا أن نستخلصه من هذا الكتاب؛ فأثناء قراءتك له ستشعر بشعور غريب، إذ ستأخذك كل حكاية تقرأها، وكل صفحة تقلبها إلى عالمٍ آخر، عالم مختلف وغريب في آن واحد، تشعر فيه حتمًا بشعور إنسان يحيا في عالم قديم.
فهذا الكتاب الغريب والرائع سيجعل منك رحَّالة في كل حكاية من حكاياته، فتارة ستذهب إلى الشرق وترى بعينيك بوذا وتشهد معركة قادش وجلجامش وأنكيدو، ومن ثم ترحل لليونان وترى سقراط وحمورابي وما لم تره من قبل.
ستعرف عند قراءتك لهذا الكتاب الكثير من الأشياء الخفية وستقرأ عن أشياء قد تكون قد سمعت بها من قبل أو لم تسمع إلا أن الفارق أنك ستعرفها تفصيلًا وكأنك عن كثب.

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