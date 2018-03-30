القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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12:30 ص

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الثقافة
الجمعة 30/مارس/2018 - 03:54 ص

تعرّف على أنشطة صندوق التنمية الثقافية اليوم

تعرّف على أنشطة صندوق
تعرّف على أنشطة صندوق التنمية الثقافية اليوم
نضال ممدوح
dostor.org/2110608

يقيم مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية٬ في الثانية عشر من ظهر اليوم الجمعة٬ حفل فني وترفيهي بعنوان «يوم العطاء»، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم ويوم اليتيم.

ويستضيف المركز 300 طفل من أطفال الأيتام من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتتضمن الاحتفالات مجموعة من الورش المختلفة منها ورش فنية، ورش حكي، ورش نحت بالطين الأسواني، كما يضم الاحتفال أيضا عرضا للأراجوز والتنورة.

في سياق متصل، يقيم مركز الإبداع بيت السحيمي - بشارع المعز - عرض «الأراجوز وخيال الظل»، وذلك بالسابعة والنصف من مساء اليوم.

تعرّف على أنشطة صندوق التنمية الثقافية اليوم

تعرّف على أنشطة صندوق التنمية الثقافية اليوم

تعرّف على أنشطة صندوق التنمية الثقافية اليوم

تعرّف على أنشطة صندوق التنمية الثقافية اليوم

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