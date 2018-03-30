تعرّف على أنشطة صندوق التنمية الثقافية اليوم

يقيم مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية٬ في الثانية عشر من ظهر اليوم الجمعة٬ حفل فني وترفيهي بعنوان «يوم العطاء»، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم ويوم اليتيم.



ويستضيف المركز 300 طفل من أطفال الأيتام من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتتضمن الاحتفالات مجموعة من الورش المختلفة منها ورش فنية، ورش حكي، ورش نحت بالطين الأسواني، كما يضم الاحتفال أيضا عرضا للأراجوز والتنورة.



في سياق متصل، يقيم مركز الإبداع بيت السحيمي - بشارع المعز - عرض «الأراجوز وخيال الظل»، وذلك بالسابعة والنصف من مساء اليوم.