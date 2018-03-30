واشنطن تعلق على طرد روسيا دبلوماسيين أمريكيين: «يزيد من تدهور العلاقات»

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن طرد روسيا لدبلوماسيين أمريكيين يؤشر لمزيد من التدهور في العلاقات بين البلدين.



وقال المكتب الصحفي للبيت الأبيض في بيان: «إن الإجراءات الروسية، بطرد الدبلوماسيين الأمريكيين تدل على مزيد من تدهور العلاقات الروسية الأمريكية».



وكان مسؤول رفيع المستوى بالبيت الأبيض الأمريكي صرح، أمس الخميس، بأن طرد الدبلوماسيين الروس من الولايات المتحدة، لن يؤثر على إمكانية عقد لقاء قمة بين رئيسي البلدين.



وقال المتحدث للصحفيين، إن قرار طرد الدبلوماسيين لن يؤثر على التحضير للقاء المحتمل، للرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.