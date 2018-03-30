أسعار النفط تعاود الارتفاع.. والبرميل يكسر حاجز الـ70 دولارًا

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وسجلت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 70.27 دولار للبرميل.



كما سجلت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 64.94 دولار للبرميل.



وقال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق لـ«الدستور»، إن ارتفاع أسعار النفط الخام يأتى بسبب عدة عوامل، منها زيادة الطلب على المنتج مع نقص فى المعروض، إضافة إلى العقوبات التى تفرضها الولايات المتحدة على بعض البلدان المنتجة للنفط، ما يؤدى إلى نقص المعروض، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأسعار يؤثر على فاتورة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.

