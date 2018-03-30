القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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اقتصاد
الجمعة 30/مارس/2018 - 02:40 ص

أسعار النفط تعاود الارتفاع.. والبرميل يكسر حاجز الـ70 دولارًا

النفط
النفط
سيد ابراهيم
dostor.org/2110601

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وسجلت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 70.27 دولار للبرميل.

كما سجلت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 64.94 دولار للبرميل.

وقال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق لـ«الدستور»، إن ارتفاع أسعار النفط الخام يأتى بسبب عدة عوامل، منها زيادة الطلب على المنتج مع نقص فى المعروض، إضافة إلى العقوبات التى تفرضها الولايات المتحدة على بعض البلدان المنتجة للنفط، ما يؤدى إلى نقص المعروض، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأسعار يؤثر على فاتورة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.

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