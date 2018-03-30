الجمعة 30/مارس/2018 - 02:23 ص
13002.5 دولار.. سعر «النيكل» اليوم
dostor.org/2110600
سجل سعر معدن النيكل، اليوم الجمعة، 13002.5 دولار للطن.
ويدخل النيكل فى تصنيع الدوائر الكهربائية منها «الإلكترونيات، وأجهزة الحاسب الآلي».
سجل سعر معدن النيكل، اليوم الجمعة، 13002.5 دولار للطن.
ويدخل النيكل فى تصنيع الدوائر الكهربائية منها «الإلكترونيات، وأجهزة الحاسب الآلي».
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