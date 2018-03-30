13002.5 دولار.. سعر «النيكل» اليوم

بالصور.. شجرة تُهشم سيارة وإغلاق شارع سعد زغلول بسبب العاصفة

أدى سوء الأحوال الجوية بدءًا من أمس الأربعاء حتى اليوم الخميس إلى سقوط عدد من الأشجار في محيط شارع قصر العيني. وتعرض مالك إحدى السيارات الخاصة لتهشم سيارته نتيجة تلك الواقعة والتي على أثرها تم إغلاق ...