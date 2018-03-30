القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
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الجمعة 30/مارس/2018 - 03:27 ص

فيديو.. حنان مطاوع: «أنا خوافة وجبانة»

حنان مطاوع
حنان مطاوع
منة سالم
dostor.org/2110598

حلت الفنانة حنان مطاوع ضيفة برنامج " قعدة رجالة٢"، الذي يعرض على فضائية "dmc"، بحلقة تحمل عنوان "الخوف من الأرتباط ".

واعترفت حنان مطاوع، من خلال الحلقة بخوفها من الأرتباط، وحكت قصة عن إحدى صديقاتها التي قررت الأرتباط بشخص مصاب بفوبيا الأرتباط وتغيرت تصرفاتها ١٨٠ درجة، وانتهت قصة حبهم بالانفصال.

ولكن اعتراف حنان مطاوع لم يمر بسلام، حيث واجهت انتقاد من مقدمي البرنامج؛ ليرد عليها كريم فهمي، قائلًا: «إحنا خلاص عرفنا وأتعالجي».

وتدور فكرة برنامج "قعدة رجالة"، حول اختيار موضوع مثير للجدل، ويتقمص كل من مقدميه شخصية لديها موقف معين من موضوع الحلقة، يكون على الأغلب مخالفا لرأي الضيفة.

 يُذكر أن الموسم الثاني من برنامج "قعدة رجالة" يقدمه أحمد فهمي، وكريم فهمي، وباسل الخياط، ويعرض يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءً، على فضائية "dmc".

 

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