فيديو.. حنان مطاوع: «أنا خوافة وجبانة»

حلت الفنانة حنان مطاوع ضيفة برنامج " قعدة رجالة٢"، الذي يعرض على فضائية "dmc"، بحلقة تحمل عنوان "الخوف من الأرتباط ".



واعترفت حنان مطاوع، من خلال الحلقة بخوفها من الأرتباط، وحكت قصة عن إحدى صديقاتها التي قررت الأرتباط بشخص مصاب بفوبيا الأرتباط وتغيرت تصرفاتها ١٨٠ درجة، وانتهت قصة حبهم بالانفصال.



ولكن اعتراف حنان مطاوع لم يمر بسلام، حيث واجهت انتقاد من مقدمي البرنامج؛ ليرد عليها كريم فهمي، قائلًا: «إحنا خلاص عرفنا وأتعالجي».



وتدور فكرة برنامج "قعدة رجالة"، حول اختيار موضوع مثير للجدل، ويتقمص كل من مقدميه شخصية لديها موقف معين من موضوع الحلقة، يكون على الأغلب مخالفا لرأي الضيفة.



يُذكر أن الموسم الثاني من برنامج "قعدة رجالة" يقدمه أحمد فهمي، وكريم فهمي، وباسل الخياط، ويعرض يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءً، على فضائية "dmc".