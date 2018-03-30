الإثنين.. غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة تسضيف وزير الرى
تستضيف غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، الإثنين المقبل، الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري.
ويتحدث عبد العاطي، خلال الندوة، عن استراتيجية مصر لإدارة الموارد المائية.
تستضيف غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، الإثنين المقبل، الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري.
ويتحدث عبد العاطي، خلال الندوة، عن استراتيجية مصر لإدارة الموارد المائية.
أدى سوء الأحوال الجوية بدءًا من أمس الأربعاء حتى اليوم الخميس إلى سقوط عدد من الأشجار في محيط شارع قصر العيني. وتعرض مالك إحدى السيارات الخاصة لتهشم سيارته نتيجة تلك الواقعة والتي على أثرها تم إغلاق ...
حلت المطربة المغربية «سميرة القادري» ضيفة على فعاليات ختام مهرجان "الأقصر عاصمة الثقافة العربية"، الذي تسلمت المغرب شعلته الأسبوع الماضي. وتعتبر القادري هي أول من غنى الشعر العربي في قالب الليد ...