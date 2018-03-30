وزير الخارجية اليمنى: «الحكومة ستراقب جميع المنافذ الواقعة تحت سيطرتها»

أكد وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، أن الحكومة اليمنية بصدد تفعيل الرقابة على جميع المنافذ الواقعة تحت سيطرتها؛ لمنع تهريب الأسلحة وأي مواد مخالفة للقوانين إلى اليمن، بالإضافة إلى مراقبة تحركات المطلوبين أمنيًا من وإلى اليمن.



جاء ذلك خلال ترؤسه أمس الخميس، اجتماعًا مشتركا للجان المكلفة بتفعيل نظام الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية الممنوح من الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية، وذلك بحضور رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اليمني اللواء محمد الرملي، وسفير واشنطن لدى اليمن ماثيو تريلر.



وفي بداية الاجتماع، أشار "المخلافي" إلى أن نظام الرقابة كان معممًا على جميع المنافذ اليمنية قبل الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران، وقد تسبب وقوفه منذ ذلك الوقت في التشديد على سفر اليمنيين إلى بعض الدول، وسيؤدي إعادة العمل به إلى الوثوق في الإجراءات الأمنية وتسهيل سفر اليمنيين.