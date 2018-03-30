8 قتلى فى هجوم انتحارى بشرق ليبيا

قُتل ثمانية أشخاص على الأقل وجرح ثمانية آخرون في وقت متأخر، مساء أمس الخميس، إثر هجوم انتحاري استهدف بوابة أمنية في مدينة أجدابيا (900 كلم شرق طرابلس)، في عملية هي الثانية من نوعها في أقل من شهر بحسب مصادر أمنية وطبية.



وقال مصدر طبي في مستشفى محمد المقريف العام، بمدينة أجدابيا لوكالة "فرانس برس"، إن خمسة قتلى وصلوا في اللحظة الأولى للتفجير الذي استهدف البوابة الشرقية لمدينة أجدابيا باتجاه مدينة بنغازي ثاني أكبر المدن الليبية.



وأضاف المصدر الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته أن ثلاثة جرحى من الأحد عشر الذين وصلوا للمستشفى توفوا متأثرين بجروحهم البالغة.



في السياق، قال العميد فوزي المنصوري، أمر الغرفة الأمنية التي شكلها الجيش؛ لتأمين أجدابيا إن القتلى والجرحى، وبينهم مدنيون، قد تزامن مرورهم بالبوابة مع لحظة الهجوم الانتحاري.



وأوضح أن السيارة كانت محملة بكمية كبيرة من المتفجرات سمع دويها في أنحاء واسعة من المدينة مؤكدا أن التحقيقات جارية لمعرفة من أين أتت.



وفي 9 مارس الجاري وقع هجوم انتحاري جرح على إثره جندي تابع للقوات التي يقودها المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد، إثر استهدف بوابة أمنية جنوب مدينة أجدابيا باتجاه الواحات.