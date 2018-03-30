بالفيديو.. حنان مطاوع تواجه مقلب كريم فهمى فى «قعدة رجالة 2»

حلت الفنانة حنان مطاوع، أمس الخميس، ضيفة في برنامج " قعدة رجالة ٢"، الذي يعرض على فضائية "dmc"، بحلقة تحمل عنوان "الخوف من الأرتباط ".



وتعرضت حنان مطاوع لمقلب من الفنان كريم فهمي، أحد مقدمي البرنامج، الذي أحضر إليها حرباية حقيقية كي يخيفها أثناء الحلقة ويثبت إليها أن النساء مثل "الحرباية".



وتدور فكرة برنامج "قعدة رجالة"، حول اختيار موضوع مثير للجدل، ويتقمص كل من مقدميه شخصية لديها موقف معين من موضوع الحلقة، يكون على الأغلب مخالفًا لرأي الضيفة.



يُذكر أن الموسم الثاني من برنامج "قعدة رجالة" يقدمه أحمد فهمي، وكريم فهمي، وباسل الخياط، ويعرض يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءً، على فضائية "dmc".