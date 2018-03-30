القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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الجمعة 30/مارس/2018 - 12:49 ص

حبس المتهمين بسرقة 400 ألف جنيه من مندوب مبيعات

حبس المتهمين بسرقة
dostor.org/2110577

أمرت نيابة أول مدينة نصر بحبس متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، فى اتهامهما بالسطو على مندوب مبيعات لشركة سيارات شهيرة، وسرقة 400 ألف جنيه منه.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم الأول سائق يعمل بشركة سيارات شهيرة، اتفق مع المتهم الثانى على سرقة مندوب مبيعات، وتبين من التحريات أن المتهم الأول على علم بخط سير موظف الشركة، حيث أعطى شريكه المعلومات، واتفقا على تنفيذ الخطة.

وفى يوم الحادث قطع المتهمان الطريق على موظف الشركة وأجبراه على التوقف تحت تهديد السلاح، ثم أستوليا منه على 400 ألف جنيه، وفرا هاربين، وتبين أن وراء الواقعة سائق يعمل بالشركة اتفق مع عاطل على سرقة مندوب المبيعات، فتم القبض على المتهمين وإحالتهما للنيابة العامة؛ لمباشرة التحقيق.

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