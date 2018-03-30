بالصور.. أكبر سفينة سياحية بحجم مدينة تستعد لأولى رحلاتها

تستعد أكبر وأغلى سفينة رحلات بحرية في العالم لأولى رحلاتها البحرية، حسبما أفاد تقرير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وترسو الآن السفينة العملاقة التي وصفتها الصحيفة بأنها أشبه بالمدينة الصغيرة المسماة "سيمفونية البحار في منطقة البحر الكاريبي الملكية في مالاغا، وإسبانيا، حيث تقزم الكتل السكنية بجوارها"، وتزن السفينة 228 ألف طن، ويبلغ طولها 1.188 قدم، وهي أقل بـ20 مترًا فقط من طول مبنى إمباير ستيت في نيويورك.



وتحتوي السفينة السياحية أيضًا على جناح عائلي فريد من نوعه، يقع على مستويين و1.346 قدمًا مربعة، كما يحتوي الجناح على أدوات ترفيه وشريحة مثبتة للضيوف الذين يرغبون في الوصول من الطابق العلوي إلى الطابق السفلي، ويتميز أيضًا بجدار "ليجو" ممتد من الأرض حتى السقف، بالإضافة إلى طاولة الهوكي الهوائي وطاولة بينج بونج، لأولئك الذين يريدون الاسترخاء، كما يمكن للضيوف في الجناح الاسترخاء في السينما الخاصة التي تأتي مع تلفزيون عالي الدقة 85 بوصة جنبا إلى جنب مع مكتبة ألعاب الفيديو، أو يمكنهم التوجه إلى حوض الاستحمام والجاكوزي أو الاسترخاء في الشرفة التي تبلغ مساحتها 212 مترًا مربعًا والتي توفر إطلالات على المحيط.



وقال مايكل بايلي الرئيس التنفيذي لشركة رويال كاريبيان، في حدث إعلامي على متن السفينة: ◄أعتقد أننا نملك حقا جناح العائلة المثالي في العالم، لا أعتقد أن هناك أي فندق أو منتجع في أي مكان لديه أي شيء يمكن مقارنته».



وتابع: «الجناح مصمم أصلًا ليكون شيئًا إبداعيا بالنسبة للعائلات، ويمكن للسفينة استيعاب ما يصل إلى 6.680 مسافر مع طاقم مكون من 2200 شخص، مما يعني أنه في الأسابيع المزدحمة يمكن أن تكون موطنا لما يقرب من 9000 شخص، وسيمفونية البحار ستمضي أشهرها الأولى في الإبحار في البحر الأبيض المتوسط خارج برشلونة قبل أن تنتقل إلى ميامي لتشغيل الرحلات البحرية إلى البحر الكاريبي».