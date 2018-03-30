فى ذكرى ميلاده.. 12 معلومة عبدالحليم حافظ

تحل اليوم الجمعة، ذكرى وفاة العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، الذي يعد من أشهر المطربين المصريين على مدار عقود مضت.



وتزامنًا مع ذلك.. "الدستور" ترصد أبرز المعلومات عن "عبدالحليم":ــ



• ولد في قرية الحلوات التابعة لمركز الإبراهيمية محافظة الشرقية، وهو الابن الأصغر بين أربعة إخوة، هم: إسماعيل ومحمد وعلية.



• توفيت والدته بعد ولادته بأيام وقبل أن يتم "عبدالحليم" عامه الأول توفى والده ليعيش يتيمًا من جهة الأب كما عاشه من جهة الأم من قبل؛ ليعيش بعدها في بيت خاله الحاج متولي عكاشة.



• كان يلعب مع أولاد عمه في ترعة القرية، ومنها انتقل إليه مرض البلهارسيا الذي دمر حياته، وقد أجرى خلال حياته واحد وستين عملية جراحية.



• هو الابن الرابع وأكبر أشقائه هو إسماعيل شبانة، الذي كان مطربًا ومدرسًا للموسيقى في وزارة التربية.



• التحق بعدما نضج قليلًا في كتاب الشيخ أحمد؛ ومنذ دخول العندليب الأسمر للمدرسة تجلى حبه العظيم للموسيقى حتى أصبح رئيسا لفرقة الأناشيد في مدرسته، ومن حينها وهو يحاول الدخول لمجال الغناء لشدة ولعه به.



• التحق بمعهد الموسيقى العربية قسم التلحين عام 1943 حين التقى بالفنان كمال الطويل حيث كان عبد الحليم طالبا في قسم تلحين، وكمال في قسم الغناء والأصوات، وقد درسا معا في المعهد حتى تخرجهما عام 1948.



• رشح للسفر في بعثة حكومية إلى الخارج، لكنه ألغى سفره وعمل 4 سنوات مدرسًا للموسيقى بطنطا ثم الزقازيق وأخيرا بالقاهرة، ثم قدم استقالته من التدريس والتحق بعدها بفرقه الإذاعة الموسيقية عازفا على آله الأوبوا عام 1950.



• تقابل مع صديقه مجدي العمروسي في 1951، في بيت مدير الإذاعة في ذلك الوقت الإذاعي فهمي عمر.



• اكتشف العندليب الأسمر عبد الحليم شبانة الإذاعي الكبير حافظ عبدالوهاب، الذي سمح له باستخدام اسمه "حافظ" بدلًا من شبانة.



• وفقًا لبعض المصادر فإن عبدالحليم أُجيز في الإذاعة بعد أن قدم قصيدة "لقاء" كلمات صلاح عبدالصبور، ولحن كمال الطويل عام 1951، في حين ترى مصادر أخرى أن إجازته كانت في عام 1952 بعد أن قدم أغنية "يا حلو يا أسمر" كلمات سمير محجوب، وألحان محمد الموجي، وهناك اتفاقًا أنه غنى (صافيني مرة) كلمات سمير محجوب، وألحان محمد الموجي في أغسطس عام 1952 ورفضتها الجماهير من أول وهلة حيث لم يكن الناس على استعداد لتلقى هذا النوع من الغناء الجديد.



• أعاد غناء "صافيني مرة" في يونيو عام 1953، يوم إعلان الجمهورية، وحققت نجاحًا كبيرًا، ثم قدم أغنية "على قد الشوق" كلمات محمد علي أحمد، وألحان كمال الطويل في يوليو عام 1954، وحققت نجاحًا ساحقًا، ثم أعاد تقديمها في فيلم "لحن الوفاء" عام 1955.



• مع تعاظم نجاحه لُقب بالعندليب الأسمر، وتوفى في 30 مارس عام 1977.