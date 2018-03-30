هبة مجدى تنصب فخ لعادل إمام فى «عوالم خفية»

علمت "الدستور" من أحد المصادر المقربة من أسرة مسلسل "عوالم خفية"، الذي يقوم ببطولته الفنان عادل إمام، والذي من المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني، أن الفنانة هبة مجدي سوف تدبر مكيدة لشخصية الصحفي التي يجسد دورها الفنان عادل امام.



وأضاف المصدر، أن المكائد التي تدبرها هبة مجدي لعادل إمام خلال أحداث العمل تكون سببها أنها تعاني من مرض الوحدة، وكل هذه المواقف قبل أن تصبح صديقته المقربة.



ويجسد الزعيم شخصية "صحفى روائى" يحصل على مستندات مهمة للغاية، ويكشف من خلال هذه المستندات فساد بعض رجال الدولة ورجال الأعمال.



ومسلسل "عوالم خفية" تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج وإنتاج رامى إمام، ويشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، مى سليم، بشرى، أحمد صيام، هبة مجدى، صلاح عبد الله، أحمد وفيق، نور قدرى، أسامة عباس، خالد أنور، سارة نور، محمود فارس، أحمد عبد الله محمود، إضافة إلى عدد آخر من الفنانين، وكذلك مشاركة عدد من النجوم كضيوف شرف.