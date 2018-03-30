إغلاق منزل الطريق الدائرى فى الاتجاه القادم من «الصحراوى إلى الرماية» لمدة شهر

أغلقت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصمت الأشقر مساعد الوزير للمرور، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، منزل الطريق الدائرى للقادم من المريوطية إلى طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوى باتجاه ميدان الرماية لمدة شهر مع إجراء تعديلات مرورية بالصحراوى باستحداث حارتين من أسفل الطريق الدائرى، حتى ميدان الرماية ليصبح عرض الطريق 4 حارات، وذلك بسبب اقتراب افتتاح المتحف الكبير.



‫وأكد مصدر أمنى، أن الهيئة الهندسية تنسق مع إدارة المرور لإجراء أعمال تطوير وتعديل مسار منزل الطريق الدائرى "القوس الغربى" للقادم من المريوطية، المؤدى لمنطقة المتحف الكبير وميدان الرماية، الأمر الذى يستلزم إجراء تعديلات مرورية، وسط انتشار الخدمات فى محيط الأعمال لحين الانتهاء منها وستبدأ الأعمال الساعة 12 ليلًا لمدة شهر كامل.



وسيتم غلق منزل الطريق الدائرى "القوس الغربى" للقادم من المريوطية المتجه إلى ميدان الرماية لمدة شهر كامل أمام حركة السيارات مع عكس الحركة المرورية "مؤقتا" لمطلع الدائرى للقادم من شارع محمد مجدى "شارع مبروك غطاطى" اتجاه الطريق الدائرى حتى مدينة 6 أكتوبر، واستحداثه كمنزل للسيارات الملاكى والأجرة والنقل الخفيف، مع منع سيارات النقل الثقيل والأتوبيسات من استخدام هذا المنزل، مع توجيه السيارات لاستكمال السير حتى طريق الكابلات.



وستحدد التعديلات مسار الحركة المرورية للسيارات القادمة من الطريق الدائرى من مناطق المريوطية، وتتجه إلى ميدان الرماية، منها السيارات الملاكى النزول من مطلع شارع محمد حجازى "مبروك غطاطى"، الذى سيتم استخدامه كمنزل مؤقت طوال فترة الأعمال ثم يمينا شارع محمد حجازى اتجاه طريق الإسكندرية الصحراوى ثم يمنيا اتجاه ميدان الرماية من أسفل الدائرى.