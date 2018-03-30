القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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الجمعة 30/مارس/2018 - 12:05 ص

دراسة: «طقطقة» الأيدى صحية للمفاصل

دراسة: «طقطقة» الأيدى
إسلام جمال
dostor.org/2110555

استطاع عددًا من العلماء، بفك لغز تصدع أذرعنا، حيث أظهرت دراسة جديدة أن الأمر يتعلق بالعديد من الفقاعات الصغيرة التي تظهر داخل أيدينا، أو كما يطلق عليها المصريين بـ"الطقطقة".

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد استخدمت دراسة من جامعة ستانفورد بكاليفورنيا، نموذج رياضي لتحديد العديد من الفقاعات الصغيرة، التي تتسبب في التصدع.

وقال العلماء، إن الصوت الناتج عن "الطقطقة"، سببه الفقاعات التي تتواجد بين المفاصل والعظام.

وقد أظهرت الدراسات السابقة أن ما بين 25 و54 في المائة، يقومون بـ"طقطقة" الأيدي، كما أن الرجال أكثر من النساء.

وأضاف الباحثون، أن الأشخاص الذين يقومون بـ"طقطقة" الأيدي، كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض المفاصل.

يقول الدكتور كريس إدواردز، استشاري أمراض الروماتيزم بمستشفى ساوثامبتون العام، إن تكسير المفاصل يجعلها أكثر مرونة.

دراسة: «طقطقة» الأيدى صحية للمفاصل
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