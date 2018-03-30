دراسة: «طقطقة» الأيدى صحية للمفاصل

استطاع عددًا من العلماء، بفك لغز تصدع أذرعنا، حيث أظهرت دراسة جديدة أن الأمر يتعلق بالعديد من الفقاعات الصغيرة التي تظهر داخل أيدينا، أو كما يطلق عليها المصريين بـ"الطقطقة".



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد استخدمت دراسة من جامعة ستانفورد بكاليفورنيا، نموذج رياضي لتحديد العديد من الفقاعات الصغيرة، التي تتسبب في التصدع.



وقال العلماء، إن الصوت الناتج عن "الطقطقة"، سببه الفقاعات التي تتواجد بين المفاصل والعظام.



وقد أظهرت الدراسات السابقة أن ما بين 25 و54 في المائة، يقومون بـ"طقطقة" الأيدي، كما أن الرجال أكثر من النساء.



وأضاف الباحثون، أن الأشخاص الذين يقومون بـ"طقطقة" الأيدي، كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض المفاصل.



يقول الدكتور كريس إدواردز، استشاري أمراض الروماتيزم بمستشفى ساوثامبتون العام، إن تكسير المفاصل يجعلها أكثر مرونة.