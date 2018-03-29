القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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الخميس 29/مارس/2018 - 11:59 م

هذا ما فعله أمريكى دخل النمر سيارته!

هذا ما فعله أمريكى
وائل خورشيد
dostor.org/2110554

من الجميل أن يزور الناس المحميات الطبيعية، وكذلك الحدائق المفتوحة التي تتحرك داخلها بسيارتك بين أنواع مختلفة من الحيوانات.

ولكن الأمريكي بريتون هايز، تبدل معه الأمر قليلًا، للدرجة التي جعلته يقول: «لقد كانت أكثر اللحظات رعبًا في حياتي، كما أنها أكثر مرة شعرت فيها بالحياة!».

فحسب صحيفة «ميرور» البريطانية، فقد توجه هايز إلى محمية «سيرنجتي» وهي متنزهًا وطنيًا ضخمًا في سيرينجيتي في أروشا في تنزانيا؛ ليقضي عطلة الربيع هناك، وبينما كان يتجول بسيارته وسط الحيوانات، توقف قليلًا ليشاهد مجموعة من النمور تأكل فريستها، وهي عبارة عن غزال، وأثناء ذلك، قفز أحدها داخل السيارة، في المقعد الخلفي.

يقولي الأمريكي: «لقد تجمدت في مكاني، والنمر قرر أن يشمنا جميعًا لكي يتأكد أننا لسنا تهديدًا، ومن بين الأمور القليلة التي أعرفها عن الحيوانات المفترسة أنها تشم رائحة الخوف!».

كل ما كان عليه فعله، أو بالأحرى يمكنه فعله هو الثبات في مكانه والتفكير في أمر آخر، وظل كذلك حتى اشتمه النمر، وقرر النزول لمشاركة اخوته في وجبتهم.

هذا ما فعله أمريكى دخل النمر سيارته!
هذا ما فعله أمريكى دخل النمر سيارته!
هذا ما فعله أمريكى دخل النمر سيارته!
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