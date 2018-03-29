محافظ الغربية: استراحات رؤساء المدن المغلقة تقدر بمليار جنيه

في ظل الارتفاع الرهيب للأراضى والأماكن السكنية داخل مصر؛ لا سيما محافظة الغربية التي ليس لها ظهير صحراوي ولا شواطىء ملاحية تحتل استراحات رؤساء المدن والأحياء ووكلاء الوزراء أفخم الأماكن وأوسعها من حيث المساحة وأميزها من حيث المواقع رغم أنها مغلقة دون الاستفادة منها بشيء.



وقال اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية: «فوجئت باستراحات رؤساء المدن والفيلات المخصصة لهم والتي لا يقطنها سواهم في حين أن رئيس المدينة أو الحي لا يحتاج سوى شقه بسيطة لإقامته خلال فترة عمله وبالتالي لا يمكن أن يستحوذ مسئول وشخص واحد على مساحة يمكن أن تحقق عائدا بالملايين».



وكشف "صقر" في تصريحات لـ"الدستور"، عن أن المحافظة قررت حصر الاستراحات والتي توجد في مواقع استراتيجية، وتم عمل دراسة جدوى لهذه المشروعات وتبين أن العائد الذي سيتحقق منها يزيد عن مليار جنيه بعد أن يتم بناء وحدات سكنية تطرح للبيع بالمزاد العلني بين المتقدمين.



وأوضح أنه سيخصص لرؤساء المدن والأحياء استراحات مناسبة في هذه الأبراج وبالتالي يتحقق أقصى عائد ممكن من استغلال هذه الأراضي في مشروعات رأسية وأفقية.



وأضاف محافظ الغربية، أنه تفقد الاستراحة المخصصة لرئيس مدينة زفتى؛ لمعاينتها على الطبيعة؛ تمهيدًا لإنشاء أبراج سكنية استثمارية عليها بالكامل، ووجه المحافظ بسرعة عمل رفع مساحي بالمنطقة بالكامل لاستثمارها، حيث تقع في منطقة متميزة على النيل مباشرة، مشيرًا إلى أنه تفقد الأرض الموجودة حول مبنى الإدارة الزراعية بزفتى؛ لبحث إمكانية استثمارها وبناء مساكن استثمارية عليها واستغلال العائد منها؛ لشراء أرض خارج المدينة لإنشاء مصنع لتدوير القمامة يخدم المركز.