القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
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97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
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الخميس 29/مارس/2018 - 11:33 م

«النواب» يستضيف اجتماع لجنة حقوق المرأة في بلدان الأورومتوسطي

علي عبد العال
علي عبد العال
كريمة أبو زيد
dostor.org/2110546

استضاف مجلس النواب، الخميس، اجتماع لجنة حقوق المرأة فى البلدان الأورومتوسطية، برئاسة ليلى شتاوي، رئيسة اللجنة، عضو مجلس النواب التونسى، بحضور ممثلين عن كل من مصر والبرلمان الأوروبي والمغرب والجزائر وفلسطين وتركيا.

وناقش الاجتماع، وفقا لبيان منذ قليل، دور المرأة في مكافحة الإرهاب فى المنطقة الأورومتوسطية، حيث ألقت الدكتورة لميس جابر، محاضرة في هذا الصدد بوصفها خبيرة برلمانية مشاركة فى الاجتماع.

كما ألقت النائبة إنجى فهيم، عضو مجلس النواب المصري، مداخلة حول هذا الموضوع، وكذلك المشاركون من برلمانات الدول الأخرى.

وشهد الاجتماع مناقشة موضوع المرأة في النزاعات المسلحة وقضية المرأة والهجرة.

وبحث المجتمعون، خلال الاجتماع، مجموعة من التوصيات حول هذه الموضوعات، تمهيدًًا لاعتمادها خلال الجلسة العامة المقبلة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والمقرر عقدها يومي 28 و29 إبريل في مقر مجلس النواب.

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