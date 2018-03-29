التحالف العربي: الهجوم الباليستي على جازان تورطت فيه إيران

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن الصاروخ الباليستي الذي اطلقته جماعة الحوثي تجاه منطقة جازان، كان يستهدف مناطق مأهولة بالسكان، مؤكدا تورط إيران في الهجوم.



وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، "إنه وفي تمام الساعة التاسعة وخمس وثلاثين دقيقة ( 35: 21 ) من مساء اليوم اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيات الحوثية من محافظة صعدة باتجاه أراضي المملكة"، وذلك حسبما نشرت وكالة الأنباء السعودية.



وأضح المالكي، أن الصاروخ كان باتجاه مدينة "جازان" وتم إطلاقه بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.



وأكد التحالف، أن "هذا العمل العدائي من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية".



وشدد المتحدث باسم التحالف، على أن إيران تهدف من هذا الدعم إلى تهديد أمن السعودية وكذلك الأمن الإقليمي والدولي.

