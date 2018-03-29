«الصحة»: انتداب أستاذة جامعات لتدريب كوادر مستشفيات بورسعيد

أكد الدكتور محمد شوقي، مساعد وزير الصحة للتنمية البشرية، أن خطة تدريب الكوادر الطبية مستمرة حتى تطبيق التأمين الصحى بشكل كامل في محافظة بورسعيد، حتى بعد تطبيق القانون فى يوليو المقبل، لافتًا إلى أن خطة تدريب الفريق الطبى تنتهي مايو المقبل.



وأضاف شوقي، لـ"الدستور"، أنه تم انتداب أستاذة جامعات فى جميع التخصصات لتدريب الكوادر الطبية بالمستشفيات وتدريب فرق التمريض على المعايير والأداء لفنيي التمريض فى جميع التخصصات، خاصة الدقيقة منها الرعاية والحضانة والطوارئ، كما يشمل تدريب مديرى المستشفيات على سياسات الجودة وإجراءات مكافحة العدوى.



وأوضح أنه يتم تدريب الفريق الطبى بشكل يومى، إضافة إلى عقد إجتماع أسبوعى مع اللجنة المسئولة عن التدريب لمتابعة خطة التدريب، لافتًا إلى أنه يتم التدريب على الجودة ومكافحة العدوى ومعايير الصيدلة المعتمدة والبروتوكولات الطبية الحديثة ونظام إحالة المريض.



وأضاف مساعد وزير الصحة، أن الهيئات الثلاث للتأمين الصحى ستختار الكوادر من الأطباء فى منظومة التأمين الصحى الجديدة، وعلى رأسها هيئة الرقابة والمتابعة والجودة والمسئولة عن الاشراف على المستشفيات واختيار الكوادر الطبية وفقًا للخبرة والشهادات منها الزمالة والبورد والدبلومة والماجيستير، مشيرًا إلى أنه يتم رفع مستوى الطبيب مهنيًا وتأهيلهم للعمل بالمنظومة الجديدة.