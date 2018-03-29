محافظ الإسكندرية يفتتح معرض الأهرام للكتاب (صور)

افتتح الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، معرض الأهرام الدولى للكتاب في دورته ٤٩ والذى يقام بجمعية الشبان المسلمين بالشاطبى فى الفترة من ٢٩ مارس حتى ١٠ أبريل المقبل.



وشمل المعرض مجموعة من أحدث الكتب والمراجع العربية والأجنبية فى مختلف المجالات بأسعار مخفضة دعما للبحث العلمي والذي توليه المؤسسة اهتماما خاصا باعتباره مؤشرا لتقدم الأمم والشعوب.



جاء ذلك بحضور العميد حازم بدر الدين مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية لإدارة الأزمات، وآمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة الأهرام



وهنأ سلطان، الحضور على إقامة هذا المعرض المتميز من مؤسسة عريقة ترأست العلم والمعرفة وقادت مسيرة التنوير على مدار أكثر من قرن ونصف.



والمعرض هذا العام يشتمل على ٤٠٠٠ كتاب عربي لما يقرب من ٧٥ ناشر و٦٠٠٠ كتاب أجنبي لأكثر من ١٠٠ ناشر،كما يضم جناح خاص للكتب العربية والأجنبية بخصم يصل إلى ٥٠٪،بالإضافة إلى أسعار خاصة لكتب الطلاب المقررة فى الجامعات المصرية، بالإضافة إلى الكتب الالكترونية حيث أضافت المؤسسة مجموعة كتب مطبوعة وبها النسخ الالكترونية مجانا كخدمة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب.