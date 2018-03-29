«روسيا اليوم» تؤكد حجبها من المخابرات الأمريكية

أكد رئيس تحرير قناة روسيا اليوم الروسية مارجاريتا سيمونيان، الخميس، توقف بث القناة في واشنطن، معتبرة أن ذلك جاء بسبب تصنيفها كعميل أجنبي.



كانت وكالة «بلومبيرج»، قالت في تقرير نشرته الدستور، أنَّ الإغلاق جاء من قبل المخابرات الأمريكية، معتبرة أنها جزء من الدعاية الروسية التي تديرها الدولة ضد الولايات المتحدة.



وأوضحت «سيمونيان»: «نعلم أن ذلك حصل بسبب الوصم القسري بصفة (العميل الأجنبي)»، حسب ما نقلت عنها وكالة «سبوتنيك».



وقالت «سيمونيان»، في وقت سابق، إنَّ المخدم الذي يبث في واشنطن، أزال قنوات روسيا اليوم «RT» من شبكة البث.



وسبق أن تم سحب اعتماد دخول الصحفيين العاملين في قناة «روسيا اليوم»، إذ طلب الكونجرس الأمريكي تسجيل القناة كعميل أجنبي.



ووصفت رئيسة تحرير شبكة «RT»، مطالب الجانب الأمريكي بأنها غير شرعية، وودعت الخارجية الروسية إلى الرد على مثل هذه الخطوة.