شاهد.. الحصيلة النهائية لانتخابات الرئاسة: السيسي نحو الولاية الثانية

أسدلت الهيئة العليا للانتخابات الرئاسية، أمس الأربعاء، الستار على عملية التصويت والاقتراع في اللجان العامة والفرعية بمحافظات الجمهورية التي احتشدت؛ للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي 2018.



«الدستور» تنشر النتائج النهائية لانتخابات الرئاسي الذي تنافس فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي ومنافسه المهندس موسى مصطفى موسى الذي كشفت المحصلة النهائية لعملية الفرز خسارته بفارق شاسع عن الرئيس الحالي الذي تلقى العديد من التهاني والتبريكات من رؤساء وزعماء الدول العربية والعالم، بعد استحقاقه لمساندة ودعم المصريين في صندوق الولاية الثانية.