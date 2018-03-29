القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads

المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
09:09 م

السفير المصري بسلطنة عمان يشاهد فيلم «شهر عسل»
08:49 م

عاجل.. ترامب: سنغادر سوريا قريبًا
08:39 م

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟
08:12 م

مطالب المرأة: مواصلة الدعم وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا
07:54 م

72 ساعة أشغال انتخابية شاقة
06:38 م

موسكو: أوكرانيا تصرفت مثل «قراصنة الصومال» مع سفينة روسية
12:59 ص

بالفيديو.. محمد رمضان يوجه رسالة لمنافسيه من تحت الماء
03:02 ص

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه
12:53 ص

نتيجة 6074 لجنة.. السيسي 9 ملايين و694 ألف صوت و302 ألف لـ«موسى»

12:30 ص

المؤشرات النهائية للانتخابات الرئاسية بالبحرالأحمر
08:58 م

سقوط «شاشة عرض» على المحتفين بالانتخابات فى دار السلام
07:28 م

من الإسكندرية إلى ميزوري.. نشوى تهب مستقبلها لمساعدة اللاجئين
سياسي
الخميس 29/مارس/2018 - 10:49 م

شاهد.. الحصيلة النهائية لانتخابات الرئاسة: السيسي نحو الولاية الثانية

شاهد.. الحصيلة النهائية
مريم جبل
dostor.org/2110536

أسدلت الهيئة العليا للانتخابات الرئاسية، أمس الأربعاء، الستار على عملية التصويت والاقتراع في اللجان العامة والفرعية بمحافظات الجمهورية التي احتشدت؛ للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي 2018.

«الدستور» تنشر النتائج النهائية لانتخابات الرئاسي الذي تنافس فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي ومنافسه المهندس موسى مصطفى موسى الذي كشفت المحصلة النهائية لعملية الفرز خسارته بفارق شاسع عن الرئيس الحالي الذي تلقى العديد من التهاني والتبريكات من رؤساء وزعماء الدول العربية والعالم، بعد استحقاقه لمساندة ودعم المصريين في صندوق الولاية الثانية.

شاهد.. الحصيلة النهائية لانتخابات الرئاسة: السيسي نحو الولاية الثانية
ads
اقرأ أيضًا
منذ حوالي 3 ساعات

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟

منذ حوالي 4 ساعات

مطالب المرأة: مواصلة الدعم وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا

منذ يوم

المؤشرات النهائية للانتخابات الرئاسية بالبحرالأحمر

منذ يوم

سقوط «شاشة عرض» على المحتفين بالانتخابات فى دار السلام

منذ يوم

«الدستور» يكذب بيان «آسف ياريس».. وينشر أرقام لجان «مبارك وجمال وسوزان» الانتخابية

منذ يوم

انسحاب مرشح وفدي لصالح حسام الخولي

الآن

السعودية تدمر صاروخًًا باليستيًا أطلقه الحوثيون

«مكرم»: ربع مليون جنيه غرامة «اللفظ الخارج» في المسلسلات

«فيسبوك» تُجري بعض التعديلات على الخصوصية

الباز: موسى مصطفى يستحق «نوط الشجاعة» في مصر (فيديو)

الأكثر قراءة

بلاغ للنائب العام ضد جريدة المصرى اليوم

كواليس صفقات صلاح دياب السرية مع الأتراك

خاص.. «السولية» على رأس 5 نجوم جدد في معسكر الفراعنة المقبل

«بعد فضيحة المانشيت».. لمصلحة من يعمل صلاح دياب؟

ألبومات الصور

بالصور.. شجرة تُهشم سيارة وإغلاق شارع سعد زغلول بسبب العاصفة

جنازة والدة إيهاب لهيطة بحضور وزير الشباب ومدرب المنتخب

سميرة القادرى: الأناشيد الروحية ساعدتنى على تنمية موهبتى

25 صورة تكتب تاريخ «رئاسية 2018» بالإسكندرية

نجم الساعة

برلمانيون يحددون للرئيس خطة التحرك حتى 2022

الأكثر قراءة

بلاغ للنائب العام ضد جريدة المصرى اليوم

كواليس صفقات صلاح دياب السرية مع الأتراك

خاص.. «السولية» على رأس 5 نجوم جدد في معسكر الفراعنة المقبل

«بعد فضيحة المانشيت».. لمصلحة من يعمل صلاح دياب؟

كشكول

تربية عين شمس" تبدأ مشروع اعداد 100 قائد مبدع بالتعاون مع التربية والتعليم

ميرة الفيشاوى تقدم مؤتمر التربية والفنون بجامعة 6 أكتوبر

لفنانة بشرى في ضيافة جامعة حلوان

فتح باب التقدم للراغبين في العمل بلجان المراقبة للثانوية العامة1 ابريل

لتعليم تعقد مجموعة من التدريبات لتطوير مهارات العاملين

الأمصار

حدث في مثل هذا اليوم

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

الأثرياء هم الفقراء

نشطاء في أفغانستان يضربون عن الطعام للمطالبة بوقف إطلاق النار

إنت مزدوج جنسية أم نفسية

منوعات

محافظ يعرض «بدلة العاصفة» على فيس بوك.. ونشطاء: وديّها OLX

«فيسبوك» تُجري بعض التعديلات على الخصوصية

نصائح لتنظيم «العقل والحياة»

ولاد الكار

كيف تخطط من أجل الوظيفة التي تحبها؟

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك